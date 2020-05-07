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Общество

Пассажиры просят правительство вернуть деньги за отменённые авиарейсы из бюджета

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в правительство письмо с просьбой о возврате денег за отменённые авиарейсы из бюджета. Об этом сообщают «Известия».

«Можно использовать информационные ресурсы портала госуслуг, как это уже делали при вывозе российских граждан из-за рубежа. Либо выделить адресную субсидию авиакомпаниям по количеству поданных заявок от пассажиров, которые хотят вернуть средства не ваучером, а именно деньгами», — рассказал «Известиям» глава ООП Илья Зотов.

Российские авиакомпании, оказавшиеся в критической ситуации после закрытия международного сообщения из-за пандемии коронавируса, вместо возврата денег предлагают своим клиентам скидки и сертификаты на будущие рейсы. В то же время почти 1 миллион пассажиров хотели бы, но не могут вернуть деньги за отменённые рейсы.

По оценкам экспертов, на компенсации за отменённые рейсы может потребоваться более 25 миллиардов рублей, а низкий спрос на авиабилеты сохранится как минимум еще полгода.

До 16 мая продлили отмену авиарейсов из Пскова, где также отменённые билеты компенсируются не деньгами, а сертификатами на стоимость приобретённых услуг.

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