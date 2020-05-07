В Приморском крае от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран войны

07:39, 07 мая 2020, ПАИ

В Приморье от коронавирусной инфекции вылечилась 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию Приморского края.

«Среди тех, кто справился с болезнью, – трое детей, а также 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны», – сообщает пресс-служба правительства региона.

А главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон не смог победить инфекцию и скончался в возрасте 65 лет.