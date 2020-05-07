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В Приморском крае от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран войны

В Приморье от коронавирусной инфекции вылечилась 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Российская газета»  со ссылкой на администрацию Приморского края.

«Среди тех, кто справился с болезнью, – трое детей, а также 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны», – сообщает пресс-служба правительства региона.

А главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон не смог победить инфекцию и скончался в возрасте 65 лет.

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