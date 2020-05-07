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Общество

Прокуратура требует установить пандус на входе в отделение врача в Псковской городской поликлинике

При проверке было установлено, что отделение врача общей практики Псковской городской поликлиники, расположенное на первом этаже здания на Сиреневом бульваре, 9, не оборудовано пандусом или подъемным устройством.

Прокуратура Псковской области провела проверку информации о недоступности для маломобильных групп населения учреждения здравоохранения, опубликованной на сайте одной из газет области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры области, при проверке было установлено, что отделение врача общей практики Псковской городской поликлиники, расположенное на первом этаже здания на Сиреневом бульваре, 9, не оборудовано пандусом или подъемным устройством.

В адрес главного врача поликлиники внесено представление. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре.

Ранее депутат Псковской городской Думы Фёдор Постнов в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 29 апреля заявил, что в бюджет Пскова вернулась часть средств, выделенных на организацию комфортной доступной среды.

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