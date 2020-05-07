Прокуратура требует установить пандус на входе в отделение врача в Псковской городской поликлинике

09:05, 07 мая 2020, ПАИ

Прокуратура Псковской области провела проверку информации о недоступности для маломобильных групп населения учреждения здравоохранения, опубликованной на сайте одной из газет области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры области, при проверке было установлено, что отделение врача общей практики Псковской городской поликлиники, расположенное на первом этаже здания на Сиреневом бульваре, 9, не оборудовано пандусом или подъемным устройством.

В адрес главного врача поликлиники внесено представление. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре.

Ранее депутат Псковской городской Думы Фёдор Постнов в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 29 апреля заявил, что в бюджет Пскова вернулась часть средств, выделенных на организацию комфортной доступной среды.