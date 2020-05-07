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Общество

Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»

Коронавирус уже «выдыхается», уверен заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Об этом пишет РБК.

«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль, и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», - сообщил депутат.

По его словам, даже в условиях распространения коронавирусной инфекции люди должны выходить на работу, чтобы не останавливались экономические процессы.

Геннадий Онищенко уверен, что «Россия имеет свой путь развития с эпидемией», однако власти изучают международную ситуацию, чтобы перенести эффективные меры борьбы на российские реалии.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

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