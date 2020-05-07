В Пскове на улице Мирной пожарные тушили контейнер мусоропровода

10:12, 07 мая 2020, ПАИ

За последние сутки в Псковской области произошло всего два незначительных пожара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 7 мая в 8:57 в деревне Цевло Бежаницкого района в двухкомнатной квартире выгорела обшивка стен и коридора, на кухне повреждена оконная рама, квартира сильно закопчена. Пожарные эвакуировали трех человек, спасли от огня две квартиры. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении квартиросъемщика.

А в Пскове 6 мая в 21:14 горел пластиковый контейнер в мусоропроводе в многоквартирном жилом доме на улице Мирной. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Ранее на этой же улице нетрезвые псковичи устроили пожар в квартире.

Также за последние сутки в области произошло семь палов травы на пяти гектарах. Пять палов произошло в Псковском районе и по одному в Гдовском и Порховском районах. Всего в области с начала года произошло 470 палов травы на площади 535 гектаров.