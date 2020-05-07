0
11:01
7 мая 1945 года: помощь Праге, предварительная капитуляция и советский орден Клементины Черчилль
10:16
Главный санитарный врач Псковской области: На плато по заболеваемости коронавирусом мы ещё не вышли
10:02
Борьба с COVID-19: ПАИ-live c Александром Нестеруком (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
09:55
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук станет гостем ПАИ-live
09:55
Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области выросло до 270
09:48
Почти 30 тысяч рублей составила среднемесячная зарплата в Псковской области в 2019 году
09:37
Олимпийский совет Псковской области поддержит 43 заслуженных тренера и спортсмена рублём
Еще новости
Общество

В Пскове на улице Мирной пожарные тушили контейнер мусоропровода

В Бежаницком районе горела квартира, а в Пскове – контейнер в мусоропроводе дома. Фото: Андрей Степанов.

За последние сутки в Псковской области произошло всего два незначительных пожара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 7 мая в 8:57 в деревне Цевло Бежаницкого района в двухкомнатной квартире выгорела обшивка стен и коридора, на кухне повреждена оконная рама, квартира сильно закопчена. Пожарные эвакуировали трех человек, спасли от огня две квартиры. Причиной  пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении квартиросъемщика.

А в Пскове 6 мая в 21:14 горел пластиковый контейнер в мусоропроводе в многоквартирном жилом доме на улице Мирной. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Ранее на этой же улице нетрезвые псковичи устроили пожар в квартире.

Также за последние сутки в области произошло семь палов травы на пяти гектарах. Пять палов произошло в Псковском районе и по одному в Гдовском и Порховском районах. Всего в области с начала года произошло 470 палов травы на площади 535 гектаров.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

7 мая 1945 года: помощь Праге, предварительная капитуляция и советский орден Клементины Черчилль
07 мая 2020
7 мая 1945 года: помощь Праге, предварительная капитуляция и советский орден Клементины Черчилль
Главный санитарный врач Псковской области: На плато по заболеваемости коронавирусом мы ещё не вышли
07 мая 2020
Главный санитарный врач Псковской области: На плато по заболеваемости коронавирусом мы ещё не вышли
Борьба с COVID-19: ПАИ-live c Александром Нестеруком (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
07 мая 2020
Борьба с COVID-19: ПАИ-live c Александром Нестеруком (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук станет гостем ПАИ-live
07 мая 2020
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук станет гостем ПАИ-live
Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области выросло до 270
07 мая 2020
Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области выросло до 270
Почти 30 тысяч рублей составила среднемесячная зарплата в Псковской области в 2019 году
07 мая 2020
Почти 30 тысяч рублей составила среднемесячная зарплата в Псковской области в 2019 году
Олимпийский совет Псковской области поддержит 43 заслуженных тренера и спортсмена рублём
07 мая 2020
Олимпийский совет Псковской области поддержит 43 заслуженных тренера и спортсмена рублём
Александр Котов поздравил псковичей с Днём радио
07 мая 2020
Александр Котов поздравил псковичей с Днём радио

Идет загрузка...