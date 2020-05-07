185 инфицированных коронавирусом пациентов скончались в соседних с Псковской областью странах

11:51, 07 мая 2020, ПАИ

185 инцифированных коронавирусной инфекцией пациентов скончались в соседних с Псковской областью странах. Такие данные следуют из карты распространения коронавируса в России и мире от сервиса «Яндекс. Карты».

В Белоруссии заражены коронавирусом 19 255 человек, 4 388 выздоровели, скончались 112 пациентов.

В Эстонии инфицированы 1 713 жителей страны, 254 человека выздоровели, 55 умерли. В Латвии 909 заражённых, 464 случая выздоровления и 18 летальных исходов.

В Псковской области коронавирусом заразились 270 человек, в России - 177 160.