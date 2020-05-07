На медиков будут распространяться те же привилегии, что и на военнослужащих – Дмитрий Поликанов

12:32, 07 мая 2020, ПАИ

Заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в эфире проекта ПАИ-live 7 мая рассказал, что на медиков будут распространяться те же привилегии, что и на военнослужащих.

«Предполагается, что на медиков будут распространяться те же права и привилегии, что и на военнослужащих», - отметил Дмитрий Поликанов, добавив, что туда входят, к примеру, выплаты в случае смерти.

Также Дмитрий Поликанов рассказал, что просили туда включить, в частности, волонтёров, которые работают в красной зоне.

«Ребята тянут эту лямку наравне с врачами-профессионалами», - отметил спикер.

Дмитрий Поликанов также рассказал, что люди в самоизоляции делятся на две категории.