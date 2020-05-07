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Общество

Воздушный парад в честь Дня Победы в Острове отменили

В Острове не состоится анонсированный ранее воздушный парад. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Принято решение об отмене линейного пролёта экипажей боевой авиации 9 мая над городом Островом в рамках празднования 75-летия со Дня Великой Победы», - отметили в администрации.

Ранее Западный военный округ сообщал о пролёте более 100 боевых самолётов и вертолётов над 12 городами России, в их число входил и Остров. Воздушный парад также планировался в Санкт-Петербурге, Курске, Орле, Воронеже, Белгороде, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Смоленске, Вязьме, Калининграде.

В администрации Островского района добавили, что запланированные ко Дню Победы онлайн-меропритяия пройдут по намеченному плану.

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