Центр «СПИД» разработал рекомендации для профилактики коронавируса в медучреждениях

16:02, 07 мая 2020, ПАИ

Псковский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом создал рекомендации по уменьшению случаев заноса коронавируса в медицинские организации. Такая необходимость возникла после возникновения очага заболевания в Островской районной больнице. Об этом сообщила на селекторном совещании под руководством Михаила Ведерникова главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва.

«Использование средств индивидуальной защиты – это основное мероприятие, которое нам позволит сохранить наш медицинский персонал», - заметила Ираида Сивачёва и добавила, что несоблюдение мер предосторожности может привести к образованию коронавирусного очага в медицинском учреждении.

Кроме того, главврач Центра считает, что средний и младший персонал не в полной мере владеют знаниями о профилактике коронавирусной инфекции.