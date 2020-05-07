Беременных псковичек с коронавирусом будут отселять в старое здание роддома

16:27, 07 мая 2020, ПАИ

Беременных псковичек с коронавирусом будут госпитализировать в старое здание перинатального центра, заявила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач псковского «Центра СПИД» Ирина Сивачёва на совещании 7 мая.

По словам специалиста, здание заранее подготовили для таких пациенток. «Там есть помещения, соответсвующие предъявляемым нормам. И помещения эти отделены друг от друга», - уточнила Ирина Сивачёва, добавив, что относительно перинатального центра «беспокойства нет», так как и персонал, и учреждение оснащены всем необходимым.

Подробнее о новых условиях работы перинатального центра в Пскове можно прочитать здесь.