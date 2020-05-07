В Невельском районе власти контролируют, как соблюдают самоизоляцию 314 приезжих из других регионов

18:06, 07 мая 2020, ПАИ

В Невельском районе осуществляется весь комплекс мероприятий по ограничению распространения коронавируса. Об этом отчитался глава района Олег Майоров на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с главами районов 7 мая.

Глава района рассказал, что население информируют об опасности заражения коронавирусом и способах защиты через СМИ, социальные сети, видео- и аудиообращения, а также раздают листовки и доводят до людей информацию через громкоговорители на машинах ДПС.

«За 314 гражданами, прибывшими из других регионов, и за 14 жителями района установлен контроль – следим за тем, как они соблюдают самоизоляцию. Закуплены дезинфекторы для управляющих компаний, проводится дезинфекция улиц, дорог, остановок. Мы находимся на границе с Белоруссией, поэтому созданы мобильные группы для взаимодействия с пограничной службой», – отметил Олег Майоров.

По словам главы, в ближайшее время в лагере «Звёздный» планируется развернуть обсерватор – там сейчас находится 39 человек.

Проводится социальная поддержка населения: дети из 986 семей в районе уже получили продуктовые наборы, в детских садах работают три дежурные группы. 110 человек получит матпомощь в размере пяти тысяч рублей. В районе принимаются все меры поддержки малого предпринимательства.

«Ситуация контролируемая, источники заболевания установлены. Люди находятся на контроле», – заметил глава района.

На совещании глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников.