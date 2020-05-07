Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников

17:56, 07 мая 2020, ПАИ

Из-за приехавших дачников может образоваться мусорный коллапс в Бежаницком районе. Об этом сообщил глава района Сергей Михеев 7 мая на совещании, которое проводит Михаил Ведерников в формате ВКС.

«В район прибыло много жителей из других регионов, а ТКО вывозятся по графику и норме, когда приезжих ещё не было, - отметил Сергей Михеев. – Может создаться угроза мусорного коллапса и несанкционированных свалок».

Также в ходе доклада глава района рассказал о ситуации с коронавирусом в муниципальном образовании.

«Ситуацию могу оценить как стабильную, - добавил Сергей Михеев. – Диагноз подтверждён у одного жителя района».

Также глава района рассказал, что реализуется комплекс мер, который позволяет удерживать ситуацию.

«Работает мобильная группа, которая проводит рейды, - рассказал Сергей Михеев. – Особое внимание уделяется людям в режиме самоизоляции и приезжим из других регионов, их сейчас 160 человек».

Кроме того, в районе проводится обработка остановок и улиц.

«Идёт работа по выдаче продуктовых наборов, - рассказал глава района. – Такая работа началась в конце апреля».

За организацию дистанционного обучения с 8 мая будут стартовать выплаты педагогическим работникам.

«Планируем открытие на случай крайней необходимости обсерватора», - добавил Сергей Михеев.

Ранее губернатор заявил, что открытость властей перед жителями является плюсом при работе в условиях коронавируса.