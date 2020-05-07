0
20:19
В Псковской области 35 человек находится под домашним арестом
19:30
Минздрав: активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
18:26
В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы
17:56
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников
17:33
Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
17:06
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
16:57
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
Еще новости
Общество

Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников

Фото Дарьи Хватковой

Из-за приехавших дачников может образоваться мусорный коллапс в Бежаницком районе. Об этом сообщил глава района Сергей Михеев 7 мая на совещании, которое проводит Михаил Ведерников в формате ВКС.

«В район прибыло много жителей из других регионов, а ТКО вывозятся по графику и норме, когда приезжих ещё не было, - отметил Сергей Михеев. – Может создаться угроза мусорного коллапса и несанкционированных свалок».

Также в ходе доклада глава района рассказал о ситуации с коронавирусом в муниципальном образовании.

«Ситуацию могу оценить как стабильную, - добавил Сергей Михеев. – Диагноз подтверждён у одного жителя района».

Также глава района рассказал, что реализуется комплекс мер, который позволяет удерживать ситуацию.

«Работает мобильная группа, которая проводит рейды, - рассказал Сергей Михеев. – Особое внимание уделяется людям в режиме самоизоляции и приезжим из других регионов, их сейчас 160 человек».

Кроме того, в районе проводится обработка остановок и улиц.

«Идёт работа по выдаче продуктовых наборов, - рассказал глава района. – Такая работа началась в конце апреля».

За организацию дистанционного обучения с 8 мая будут стартовать выплаты педагогическим работникам.

«Планируем открытие на случай крайней необходимости обсерватора», - добавил Сергей Михеев.

Ранее губернатор заявил, что открытость властей перед жителями является плюсом при работе в условиях коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников С 1 по 11 мая «Мехуборка» в Пскове будет работать без выходных «Экопром»: Услугой по вывозу мусора охвачено почти 97% населения Псковской области После майских праздников власти анонсируют подготовленный проект псковского экотехнопарка Новые сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок установят в Пскове и Псковском районе Свалку ТКО ликвидировали на улице Ранней в Пскове Общественные слушания по ликвидации городской свалки в Пскове пройдут в дистанционном режиме Сергей Пайст: Никакого коллапса с уборкой мусора в Пскове не будет Автовладельцев Пскова и Великих Лук просят не парковать автомобили рядом с контейнерами для мусора В Пскове установили 53 контейнера для пластиковых бутылок
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Минздрав: активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня В Невельском районе власти контролируют, как соблюдают самоизоляцию 314 приезжих из других регионов Вакцинацию детей возобновят в Псковской области Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников Михаил Ведерников: Открытость властей перед жителями — существенный плюс при работе в условиях коронавируса Псковских терапевтов планируют переобучать для борьбы с коронавирусом В Подмосковье за нарушителями самоизоляции следят видеокамеры Всех сотрудников первичного звена здравоохранения предложено обеспечить респираторами Опубликовано новое расписание автобусов в Великих Луках Праздничный онлайн-концерт подготовил Городской культурный центр Пскова к 9 Мая
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области 35 человек находится под домашним арестом
07 мая 2020
В Псковской области 35 человек находится под домашним арестом
Минздрав: активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
07 мая 2020
Минздрав: активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы
07 мая 2020
В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников
07 мая 2020
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников
Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
07 мая 2020
Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
07 мая 2020
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
07 мая 2020
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
07 мая 2020
Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Идет загрузка...