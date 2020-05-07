Видео: Какие электронные браслеты носят люди под домашним арестом

20:30, 07 мая 2020, ПАИ

В Псковской области люди, находящиеся под домашним арестом, носят электронные браслеты. Как правило, это лица, в отношении которых ещё проводится следствие, но суд решил не отправлять их в СИЗО. Также электронные браслеты могут носить и осуждённые, которым запрещено покидать пределы муниципалитета или запрещено, например, выходить из дома ночью. Об этом рассказала Псковскому агентству информации начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова.

Электронные браслеты называются СЭМПЛ – система электронного мониторинга подконтрольных лиц. Они бывают двух видов: СКУ и МКУ. СКУ – это браслет и большой блок с телефонной трубкой, которая устанавливается в доме. Такой браслет следит, чтобы человек не выходил из дома, кроме установленных часов. А МКУ берёт больший радиус действия, его применяют к осуждённым, которым запрещено покидать пределы района. Он состоит из браслета и портативного маленького прибора, который носится в кармане.

Конечно, такие браслеты нет-нет да и пытаются снять.

«Подозреваемые и обвиняемые решаются на это, как правило, зная, что суд вынесет серьёзный срок», – рассказала Алёна Демидова.

За всеми, кто носит электронные браслеты, круглые сутки следят сотрудники инспекции через компьютеры. Побег сразу отражается на мониторе, а беглеца объявляют в федеральный розыск. Как правило, его находят и направляют под стражу.

Всего в Псковской области 35 человек находятся под домашним арестом.