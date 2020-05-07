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Видео: Какие электронные браслеты носят люди под домашним арестом

Иногда браслет пытаются снять. ФОТО: Дарья Хваткова.

 

В Псковской области люди, находящиеся под домашним арестом, носят электронные браслеты. Как правило, это лица, в отношении которых ещё проводится следствие, но суд решил не отправлять их в СИЗО. Также электронные браслеты могут носить и осуждённые, которым запрещено покидать пределы муниципалитета или запрещено, например, выходить из дома ночью. Об этом рассказала Псковскому агентству информации начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова.

Электронные браслеты называются СЭМПЛ – система электронного мониторинга подконтрольных лиц. Они бывают двух видов: СКУ и МКУ. СКУ – это браслет и большой блок с телефонной трубкой, которая устанавливается в доме. Такой браслет следит, чтобы человек не выходил из дома, кроме установленных часов. А МКУ берёт больший радиус действия, его применяют к осуждённым, которым запрещено покидать пределы района. Он состоит из браслета и портативного маленького прибора, который носится в кармане.

Конечно, такие браслеты нет-нет да и пытаются снять.

«Подозреваемые и обвиняемые решаются на это, как правило, зная, что суд вынесет серьёзный срок», рассказала Алёна Демидова.

За всеми, кто носит электронные браслеты, круглые сутки следят сотрудники инспекции через компьютеры. Побег сразу отражается на мониторе, а беглеца объявляют в федеральный розыск. Как правило, его находят и направляют под стражу.

Всего в Псковской области 35 человек находятся под домашним арестом.

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