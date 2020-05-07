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Общество

В Псковской области 35 человек находятся под домашним арестом

С начала 2020 года в Псковской области под домашним арестом находилось 48 человек, на данный момент – 35. Об этом Псковскому агентству информации рассказала начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова. Это люди, в отношении которых проводятся следственные действия, но приговор им ещё не вынесли. Лица под домашним арестом носят специальные браслеты - видео можно посмотреть здесь.

Инспекция контролирует не только лиц под домашним арестом, но и поведение условно осуждённых, также наблюдает исполнение таких наказаний, как исправительные и обязательные работы, запрет заниматься определённой деятельностью, ограничение свободы.

Если в прошлом году в Псковской области прошло по учётам инспекции 5 248 осуждённых всех категорий, то в первом квартале этого года – уже 3 203. Условное осуждение наиболее распространённое – 1 000 человек состоят на учёте в области на начало мая. Статьи преступлений совершенно разные: это кражи, невыплата алиментов. Отбывают наказание и за бытовые преступления.

7 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны уголовно-исполнительных инспекций уголовно-исполнительной системы России.

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