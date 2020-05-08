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#СтаньСильнееПокаДома: Легкоатлетка Екатерина Плавинская провела зарядку для псковичей

Гостьей проекта Псковского агентства информации стала легкоатлетка и тренер из Великих Лук Екатерина Плавинская. В условиях повышенной готовности Плавинская занимается спортом.

«Продолжаю заниматься тренировками, очень рада, что нам это разрешают. Так же и других людей ещё тренирую. В общем, одни тренировки в течение дня», - поделилась Екатерина.

Ранее зарядку для псковичей проводили бегун Александр Кузьмин, картингист Данила Волков и боксёр-тяжеловес Сергей Егоров.

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