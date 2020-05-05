#СтаньСильнееПокаДома: Боксёр-тяжеловес Сергей Егоров провёл зарядку для псковичей

09:00, 05 мая 2020, ПАИ

Мастер спорта международного класса, финалист чемпионата России, обладатель двух кубков мира, член национальной команды по боксу Сергей Егоров из Великих Лук стал новым участником проекта Псковского агентства информации #СтаньСильнееПокаДома.

«Во время борьбы с инфекцией занимаемся по индивидуальной программе, поддерживаем и укрепляем физическую форму. Хочу показать, когда бокс вернётся в ринг, что не зря сидел дома, - рассказал Сергей Егоров. - Работайте над собой и дома, и на улице, становитесь сильнее».

Также зарядку для псковичей проводили обладатель пояса WBA ASIA по боксу Мухаммад Шехов, мастера спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА) Руслан Шамилов, нападающий ФК «Псков-747» Михаил Севастьянов и дзюдоистка Елизавета Степанова.