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Общество

#СтаньСильнееПокаДома: бегун Александр Кузьмин провёл зарядку для псковичей

Новым участником проекта Псковского агентства информации #СтаньСильнееПокаДома стал амбассадор и организатор крупнейших беговых мероприятий в Пскове, главный тренер и основатель первой в Псковской области Школы бега «PRO SPORT», мастер спорта России по биатлону и спортивному ориентированию, единственный в истории России победитель общего зачёта Кубка мира по летнему биатлону среди юниоров, победитель и призер Кубка мира по летнему биатлону, победитель первенства России по спортивному ориентированию Александр Кузьмин. На карантине Александр Кузьмин продолжает проводить индивидуальные тренировки, о чем делится в своих соцсетях. Для псковичей он записал видео зарядки, которая поможет бодро начать свое утро.

«Дома стараюсь по максимуму проводить время с семьей. Много играю с ребёнком и рассказываю различные истории про спорт, - поделился Александр Кузьмин. - Соблюдайте меры предосторожности, и мы скорее преодолеем этот нелегкий этап в жизни человечества».

Также зарядку для псковичей проводили картингист Данила Волков, боксёр-тяжеловес Сергей Егоров, обладатель пояса WBA ASIA по боксу Мухаммад Шехов, мастер спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА) Руслан Шамилов, нападающий ФК «Псков-747» Михаил Севастьянов и дзюдоистка Елизавета Степанова.

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