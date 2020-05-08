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Общество

Боеприпас времён ВОВ обезвредили в Островском районе

За минувшие сутки в Псковской области был обезврежен один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова вблизи деревни Жуки Островского района обезвредила миномётную мину калибра 120 миллиметров.

Ранее спасатели обезвредили в Псковской области 16 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны: десять артснарядов и шесть мин.

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