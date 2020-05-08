Боеприпас времён ВОВ обезвредили в Островском районе

10:39, 08 мая 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области был обезврежен один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова вблизи деревни Жуки Островского района обезвредила миномётную мину калибра 120 миллиметров.

Ранее спасатели обезвредили в Псковской области 16 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны: десять артснарядов и шесть мин.