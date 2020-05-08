В будущем дистанционное обучение будет востребовано – Александр Котов
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 8 мая в эфире проекта ПАИ-live рассказал, что в будущем будет востребовано дистанционное обучение.
«Есть мысль, чтобы завершить учебный год и отпустить всех на каникулы, но учебную программу никто не отменял», - рассказал Александр Котов.
Он отметил, что если закончить год раньше, то будет увеличена нагрузка на следующий год.
«К системе дистанционного обучения на данном этапе отношусь исключительно плохо - страдают дети, родители, учителя», - добавил председатель облсобрания, отметив, что этот метод обучения новый для региона.
Александр Котов не исключил, что в будущем дистанционное обучение будет востребовано, а также пообещал делать всё возможное для бизнеса.