В будущем дистанционное обучение будет востребовано – Александр Котов

11:46, 08 мая 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 8 мая в эфире проекта ПАИ-live рассказал, что в будущем будет востребовано дистанционное обучение.

«Есть мысль, чтобы завершить учебный год и отпустить всех на каникулы, но учебную программу никто не отменял», - рассказал Александр Котов.

Он отметил, что если закончить год раньше, то будет увеличена нагрузка на следующий год.

«К системе дистанционного обучения на данном этапе отношусь исключительно плохо - страдают дети, родители, учителя», - добавил председатель облсобрания, отметив, что этот метод обучения новый для региона.

Александр Котов не исключил, что в будущем дистанционное обучение будет востребовано, а также пообещал делать всё возможное для бизнеса.