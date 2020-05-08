Надежда Рагозина рассказала о дефиците медицинских кадров в Псковской области
Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина рассказала о дефиците кадров в Псковской области.
«Насыщенность кадрами по региону между 60 и 70 %», - отметила Надежда Рагозина, добавив, что в период эпидемии особенно остро ощущается нехватка анестезистов и реаниматологов.
Также в регионе не хватает пульмонологов, онкологов, кардиологов и хирургов.
«Нет ни одной специальности, которая не была бы нужна, которая была бы насыщена кадрами на 100 %», - добавила спикер.
Ранее Надежда Рагозина сообщила, что в великолукской детской поликлинике будет сделан ремонт.