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Общество

Надежда Рагозина рассказала о дефиците медицинских кадров в Псковской области

Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина рассказала о дефиците кадров в Псковской области.

«Насыщенность кадрами по региону между 60 и 70 %», - отметила Надежда Рагозина, добавив, что в период эпидемии особенно остро ощущается нехватка анестезистов и реаниматологов.

Также в регионе не хватает пульмонологов, онкологов, кардиологов и хирургов.

«Нет ни одной специальности, которая не была бы нужна, которая была бы насыщена кадрами на 100 %», - добавила спикер.

Ранее Надежда Рагозина сообщила, что в великолукской детской поликлинике будет сделан ремонт.

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