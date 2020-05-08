Индекс самоизоляции в Пскове вновь упал до рекордной отметки

13:14, 08 мая 2020, ПАИ

В Пскове индекс самоизоляции снова упал до рекордной отметки. Такие данные представляет «Яндекс Карты».

Индекс самоизоляции начал падать в областном центре с 10 часов утра. Тогда он был на отметке 1,9, что уже соответствовало показателю «на улице очень много людей». К 11 часам показатель снизился до 1,7. По состоянию на 12:00, индекс самоизоляции составляет 1,6.

Ранее индекс самоизоляции падал до рекордной отметки 6 мая, когда на улицу вышло очень много людей. На данный момент количество заражённых коронавирусом возросло до 277 человек.