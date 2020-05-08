В России есть летальные случаи коронавируса среди беременных

14:33, 08 мая 2020, ПАИ

Министр здравоохранения России рассказал о беременных пациентках с коронавирусом. В России есть единичные летальные случаи среди беременных женщин и рожениц с положительным тестом на коронавирус, некоторые женщины находятся в тяжелом состоянии. Как пишет РИА Новости, об этом Михаил Мурашко сообщил на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Глава Минздрава отметил, что беременные женщины нечасто заражаются COVID-19, однако уже есть тяжелые случаи.

«Мы вынуждены констатировать, что есть уже и летальные исходы среди беременных, рожениц и родильниц, небольшое количество, единичные случаи, но тем не менее каждая жизнь бесценна», - сказал Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России заражены коронавирусом несколько сотен беременных.

Беременных псковичек с коронавирусом будут отселять в старое здание роддома, здание заранее подготовили для таких пациенток.