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Общество

Октябрьская железная дорога организовала «Бессмертный полк» в вагонах поездов

«Бессмертный полк» Октябрьской железной дороги совершит путешествие по маршрутам магистрали. Фото: пресс-службы ОЖД.

В вагонах пригородных поездов и поездов дальнего следования будут размещены фотографии железнодорожников, трудившихся в тылу и воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Каждая фотография будет сопровождаться историей о жизни и подвиге ветерана.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, «Бессмертный полк» совершит путешествие в поездах «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Выборг и в пригородных поездах на участках Санкт-Петербург – Приморск – Выборг, Выборг – Хийтола, Санкт-Петербург – Сланцы, Санкт-Петербург – Луга, Луга – Псков, Рогавка – Новгород и Хвойная – Будогощь.

Фотографии воевавших железнодорожников также появятся в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующих из Санкт-Петербурга в Москву, Мурманск, Адлер, Кисловодск, Архангельск, Белгород, Костомукшу, Великие Луки, из Москвы в Псков, Мурманск, Петрозаводск и Великие Луки.

Также в преддверии Дня Победы ОАО «РЖД» запустило ряд онлайн-проектов, посвященных Великой Отечественной войне. На сайте  можно ознакомиться с уникальными архивными материалами о значении железнодорожного транспорта в годы войны. Музей железных дорог России проводит на своем веб-ресурсе  виртуальные экскурсии о работе железных дорог в военный период.

На сайте Октябрьской железной дороги создан раздел, в котором размещены военные страницы истории железнодорожных узлов, биографические справки о ветеранах-железнодорожниках, информация о расположенных на полигоне памятниках Великой Отечественной войны, и конкурсы, проведенные в память о Великой Победе. 

В каких акциях ко Дню Победы могут участвовать все желающие, можно прочитать здесь.

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