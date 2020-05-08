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Общество

Роспотребнадзор ответил на актуальные вопросы про коронавирус

Коронавирусом можно заразиться через сигарету, после смерти больного вирус некоторое время сохраняется в тканях трупа, при температуре +70 градусов по Цельсию вирус погибает. Ответы на актуальные вопросы о новой коронавирусной инфекции опубликовали в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

- Правда ли что вирус умирает на жаре?

Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30 градусов по Цельсию и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность. Также разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью вирус дезактивируется при температуре +70 градусов.

- Можно ли заразиться коронавирусом через сигарету?

Инфицирование через сигарету произойдет, если взять ее «грязными» руками и начать курить. Так появляется возможность контактной передачи коронавируса.

- Может ли коронавирус передаваться по системе вентиляции в многоквартирном доме?

Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах.  

- Как долго коронавирус находится в теле мертвого человека? Возможно ли заражение на похоронах?

Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19.  В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа. Поэтому на похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего.

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