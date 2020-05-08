Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты

18:42, 08 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил газету «Псковская правда» с 75-летием эстафеты, которую издание проводит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Благодарю за то, что вы нашли новый формат, который продолжит эту замечательную традицию, и мне приятно принять в нём участие», – отметил Михаил Ведерников.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».