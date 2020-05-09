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Общество

В Псковской области растёт количество выздоровевших после коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

Ещё 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Псковской области за прошедшие сутки, пишет telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего выздоровело 59 пациентов. Количество летальных исходов осталось неизменным – 8. Общее количество инфицированных COVID-19 в Псковской области возросло до 293.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Пскове, Великих Луках, Островском, Невельском, Новосокольническом, Псковском и Гдовском районах.

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