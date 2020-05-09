В Псковской области растёт количество выздоровевших после коронавируса
Ещё 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Псковской области за прошедшие сутки, пишет telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Всего выздоровело 59 пациентов. Количество летальных исходов осталось неизменным – 8. Общее количество инфицированных COVID-19 в Псковской области возросло до 293.
Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Пскове, Великих Луках, Островском, Невельском, Новосокольническом, Псковском и Гдовском районах.