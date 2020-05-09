0
17:31
«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
17:01
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
16:38
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
15:52
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
15:43
Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр
14:12
Публикуем видео торжественного митинга на плацу 76-й дивизии в Пскове
13:54
Видео: Минобороны организовало пролёт вертолётов над Псковом
Еще новости
Общество

Администрация Завеличенской волости поздравила своих жителей с Днём Победы

Администрация Завеличенской волости поздравила своих жителей с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района работники культуры исполнили несколько песен военных лет, предложив присоединиться к празднику местным жителям.

Затем на автомобиле УАЗ, украшенном символикой Победы, делегация отправилась на другие улицы населённого пункта.

9 Мая музыка Победы также звучала из военных автомобилей УАЗ и КамАЗ – акцию организовали военнослужащие 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
09 мая 2020
«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
09 мая 2020
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
09 мая 2020
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
09 мая 2020
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр
09 мая 2020
Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр
Публикуем видео торжественного митинга на плацу 76-й дивизии в Пскове
09 мая 2020
Публикуем видео торжественного митинга на плацу 76-й дивизии в Пскове
Видео: Минобороны организовало пролёт вертолётов над Псковом
09 мая 2020
Видео: Минобороны организовало пролёт вертолётов над Псковом
9 Мая в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2020
9 Мая в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...