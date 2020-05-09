Администрация Завеличенской волости поздравила своих жителей с Днём Победы
Администрация Завеличенской волости поздравила своих жителей с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Так, на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района работники культуры исполнили несколько песен военных лет, предложив присоединиться к празднику местным жителям.
Затем на автомобиле УАЗ, украшенном символикой Победы, делегация отправилась на другие улицы населённого пункта.
9 Мая музыка Победы также звучала из военных автомобилей УАЗ и КамАЗ – акцию организовали военнослужащие 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ.