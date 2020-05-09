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Общество

Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься. Специалист отметил высокую заразность нового вируса, который передается быстрее и легче сезонного гриппа и ОРВИ, пишет РИА Новости.

По словам вирусолога, для защиты от COVID-19 необходимо организовать четырехкомпонентную систему борьбы, которая включает в себя раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.

К ранней защите специалист отнёс ношение масок и перчаток, мытьё рук, соблюдение социальной дистанции. А для раннего выявления необходимо быстро выявлять людей, страдающих от симптомов, схожих с COVID-19: в частности, измерять температуру в местах массового скопления людей.

По его словам, ранняя диагностика необходима для того, чтобы в больницах не смешивать зараженных коронавирусом и обычных пациентов. Ранняя изоляция нужна для оперативного сведения к минимуму контактов инфицированных со здоровыми людьми.

Среди признаков болезни вирусолог назвал недомогание, жар, сухой кашель и нетипичную усталость. По состоянию на 9 мая в мире заразились коронавирусом более 4 млн человек.

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