В «Непутёвых заметках» показали Псково-Печерский монастырь и храм Александра Невского

10:43, 10 мая 2020, ПАИ

На Первом канале вышло продолжение выпуска программы «Непутёвые заметки», где рассказывается о достопримечательностях Псковской области.

Ведущий Дмитрий Крылов в первой части выпуска посещает город-герой Волгоград, а во второй части продолжает знакомить зрителей с Псковской областью. Дмитрий Крылов посетил знаменитый Псково-Печерский монастырь, рассказал его историю, в том числе и историю про игумена монастыря Алипия Воронова – танкиста, который пообещал, что если выживет на войне, то уйдёт в монастырь. Слово своё исполнил. Он не дал закрыть монастырь во время хрущёвских антирелигиозных гонений, разорвав приказ первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва и сказав, мол, стены монастыря вы никакими танками не пробьёте. «У меня здесь 80 монахов-фронтовиков, сможете нас выгнать, только разбомбив с воздуха, но это будет международный скандал», – приводит ведущий слова игумена. Хрущёв пошёл на попятную и оставил монастырь в покое.

Ведущий оказался в монастыре на праздник Успения Богородицы, увидев всю его красоту и мощь. Также он посетил Талабские острова и псковский храм Святого Александра Невского – первый воинский храм в России.

Ранее в «Непутёвых заметках» показали Изборскую крепость и музей сето.