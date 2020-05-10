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Общество

В «Непутёвых заметках» показали Псково-Печерский монастырь и храм Александра Невского

На Первом канале вышло продолжение выпуска программы «Непутевые заметки» , где рассказывается о достопримечательностях Псковской области. Фото: Дарья Хваткова.

На Первом канале вышло продолжение выпуска программы «Непутёвые заметки», где рассказывается о достопримечательностях Псковской области.

Ведущий Дмитрий Крылов в первой части выпуска посещает город-герой Волгоград, а во второй части продолжает знакомить зрителей с Псковской областью. Дмитрий Крылов посетил знаменитый Псково-Печерский монастырь, рассказал его историю, в том числе и историю про игумена монастыря Алипия Воронова – танкиста, который пообещал, что если выживет на войне, то уйдёт в монастырь. Слово своё исполнил. Он не дал закрыть монастырь во время хрущёвских антирелигиозных гонений, разорвав приказ первого секретаря ЦК КПСС  Никиты Хрущёва и сказав, мол, стены монастыря вы никакими танками не пробьёте. «У меня здесь 80 монахов-фронтовиков, сможете нас выгнать, только разбомбив с воздуха, но это будет международный скандал», приводит ведущий слова игумена. Хрущёв пошёл на попятную и оставил монастырь в покое.

Ведущий оказался в монастыре на праздник Успения Богородицы, увидев всю его красоту и мощь. Также он посетил Талабские острова и псковский храм Святого Александра Невского  первый воинский храм в России. 

Ранее в «Непутёвых заметках» показали Изборскую крепость и музей сето.

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