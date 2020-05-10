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Общество

Псковский митрополит надеется в следующее воскресенье проводить службы вместе с прихожанами на улице

Псковский митрополит надеется в следующее воскресенье проводить службы вместе с прихожанами на улице.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в воскресенье, 10 мая, обратился к прихожанам и выразил надежду, что уже в следующее воскресенье удастся совершать службы вместе с прихожанами.

«Мы очень надеемся, что в следующее воскресенье мы сможем совершить божественную литургию вместе с прихожанами у нас, в Псковской епархии и Псковской митрополии. Но это зависит во многом от нас с вами. Ещё в Великий пост с Благовещения мы служили на улице. Почему это необходимо? Для того чтобы люди, придя в наши псковские храмы, были защищены от опасности заразиться друг от друга», сказал митрополит.

«Снова пойду к нашему губернатору и снова попрошу и его, и санитарных врачей, ответственных своей честью и свободой (они перед законом отвечают за безопасность), что они разрешат нам богослужения на улице», сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В своём обращении митрополит снова сфокусировал внимание верующих на важности соблюдения всех запретов и указов.

«Будем надеяться, что в следующее воскресенье соберёмся со своими храмами и под куполом небесным совершим литургию и совершим причастие. Помните, входить надо на расстоянии, подходить ко святому причащению – на расстоянии, подходить к запивке – тоже на расстоянии. Так сейчас необходимо», – заметил он.

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