В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек

15:02, 10 мая 2020, ПАИ

В южной епархии 30 человек заболели из-за того, что священники нарушили запреты и проводили службы вместе с прихожанами. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в воскресенье, 10 мая, во время обращения к прихожанам.

«Потому что пренебрегли и стали служить в небольших храмах, народ пришёл – и в толпе стали друг друга заражать. А служили бы на улице – никто бы не заражал и не болел», – подчеркнул митрополит.

Также глава митрополии планирует попросить губернатора разрешить проводить службы под открытым небом вместе с прихожанами уже со следующего воскресенья.