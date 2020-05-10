0
16:43
Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
15:48
Индекс самоизоляции в Пскове на 10 мая составил 2,9 балла
15:02
В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек
13:35
Галина Невалённая: День Победы получился очень душевным и семейным
12:42
Работникам гостиницы «Ольгинская» в Пскове месяц не выплачивают зарплату
11:12
Ещё 8 псковичей вылечились от коронавируса за последние сутки
11:01
308 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Еще новости
Общество

Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам

«Соцтурпроф» может получить льготный кредит на выплату зарплаты сотрудникам.

В пятницу, 8 мая, состоялась встреча директора гостиницы «Ольгинская» Олега  Герасимова, председателя профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова и председателя комитета  по экономическому развитию  и инвестиционной политики Псковской области Андрея Михеева.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на встрече Андрей Михеев разъяснил, что с 24 апреля в федеральные нормативные документы внесено ряд изменений, позволяющих УО «Соцтурпроф» рассчитывать на получение льготного кредита на выплату зарплаты сотрудникам.

Директор гостинцы сообщил, что планирует подать соответствующую заявку 12 мая, а председатель комитета по экономическому развитию, в свою очередь, пообещал сопровождать заявку на каждом этапе ее рассмотрения.

В настоящее время комитетом по туризму Псковской области разрабатывается региональный нормативный акт, который позволит гостиницам компенсировать 50% коммунальных  платежей за время вынужденного простоя, связанного с профилактикой распространения коронавинусной инфекции.

Напомним, что уже месяц работникам гостиницы «Ольгинская», которая входит в организацию «Соцтурпроф», не выплачивают зарплату. Работники от отчаяния записали видео, чтобы на их проблему обратили внимание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
10 мая 2020
Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
Индекс самоизоляции в Пскове на 10 мая составил 2,9 балла
10 мая 2020
Индекс самоизоляции в Пскове на 10 мая составил 2,9 балла
В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек
10 мая 2020
В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек
Галина Невалённая: День Победы получился очень душевным и семейным
10 мая 2020
Галина Невалённая: День Победы получился очень душевным и семейным
Работникам гостиницы «Ольгинская» в Пскове месяц не выплачивают зарплату
10 мая 2020
Работникам гостиницы «Ольгинская» в Пскове месяц не выплачивают зарплату
Ещё 8 псковичей вылечились от коронавируса за последние сутки
10 мая 2020
Ещё 8 псковичей вылечились от коронавируса за последние сутки
308 человек заразились коронавирусом в Псковской области
10 мая 2020
308 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В «Непутёвых заметках» показали Псково-Печерский монастырь и храм Александра Невского
10 мая 2020
В «Непутёвых заметках» показали Псково-Печерский монастырь и храм Александра Невского

Идет загрузка...