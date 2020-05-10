Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам

16:43, 10 мая 2020, ПАИ

В пятницу, 8 мая, состоялась встреча директора гостиницы «Ольгинская» Олега Герасимова, председателя профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова и председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрея Михеева.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на встрече Андрей Михеев разъяснил, что с 24 апреля в федеральные нормативные документы внесено ряд изменений, позволяющих УО «Соцтурпроф» рассчитывать на получение льготного кредита на выплату зарплаты сотрудникам.

Директор гостинцы сообщил, что планирует подать соответствующую заявку 12 мая, а председатель комитета по экономическому развитию, в свою очередь, пообещал сопровождать заявку на каждом этапе ее рассмотрения.

В настоящее время комитетом по туризму Псковской области разрабатывается региональный нормативный акт, который позволит гостиницам компенсировать 50% коммунальных платежей за время вынужденного простоя, связанного с профилактикой распространения коронавинусной инфекции.

Напомним, что уже месяц работникам гостиницы «Ольгинская», которая входит в организацию «Соцтурпроф», не выплачивают зарплату. Работники от отчаяния записали видео, чтобы на их проблему обратили внимание.