Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме

18:03, 10 мая 2020, ПАИ

Из-за коронавируса впервые в истории самое масштабное спортивное мероприятие области – эстафета «Псковской правды» – прошло онлайн в форме флешмоба. Вместо эстафетной палочки участники отмечали друг друга в комментариях и тем самым передавали эстафету дальше.

Как сообщает «Псковская правда», каждый раз в эстафете участвовали всё новые люди, участники узнавали всё новые истории о ветеранах войны, о солдатах, не вернувшихся домой с фронта, и о тружениках тыла.

В эстафете «Псковской правды» принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своём Instagram глава региона рассказал о своём дедушке-ветеране и дедушке супруги, а также поделился традициями празднования Дня Победы в кругу семьи.

В эстафете принимали участие целыми семьями. Например, пятиклассник Тимофей Ковалев рассказал о своём прадедушке Иване Ивановиче Харькове, который ушёл в армию ещё в 1937 году, служил на Дальнем Востоке, участвовал в боях на реке Халхин-Гол, воевал с Японией. Вторую часть истории – о том, как Иван Иванович Харьков познакомился со своей будущей женой, – рассказала уже мама Тимофея Елена Ковалева.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв рассказал в Instagram о своём дедушке-красноармейце – сержанте Егоре Мурылёве. А жительница Великих Лук Алла Прохорова рассказала о своём прадедушке-красноармейце Петре Осипове, который пропал без вести.

В прямом эфире прошла трансляция 75-й эстафеты «Псковской Правды». Сто спортсменов – воспитанников спортшкол города Пскова в канун праздника записали видео, как они выполняют 75 упражнений в честь праздника Победы.

Инициатором акции «Я присоединяюсь к эстафете «Псковской Правды» стал городской спорткомитет в лице председателя Александра Гаврилова.

Телеканал «78» в своём онлайн-марафоне тоже показал, как празднуют 75-летие Победы в Пскове. Заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин в прямом эфире рассказал о 75-летней традиции эстафеты газеты «Псковская правда».