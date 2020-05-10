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Общество

Псковское УФАС не нашло нарушений в формировании цен на перекись водорода

Фото из Instagram Елены Полонской

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области не нашло нарушений в формировании цен на перекись водорода в аптеках Пскова и отказало в возбуждении дела. Соответствующее письмо направлено на имя главы города Елены Полонской, сообщает пресс-служба городского муниципалитета.

В письме сообщается, что перекись водорода 3% является дезинфицирующим средством и не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год. Поэтому величина наценки на этот товар законодательством не регулируется.

Вопрос о завышенных ценах на медицинские препараты подняла псковичка в ходе прямого эфира с главой города Еленой Полонской на радио. Женщина рассказала, что смогла обнаружить перекись водорода лишь в одной из городских аптек по необоснованно завышенной, на её взгляд, цене – 39 рублей за флакон. После обращения женщины глава города подготовила обращение в УФАС по факту завышенных цен в аптеках Пскова.

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