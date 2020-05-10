36-летний пскович украл из магазина на улице Яна Фабрициуса алкоголь
В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, который совершил кражу алкоголя из магазина.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 9 мая экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.
На месте происшествия росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил спиртные напитки. Его передали сотрудникам полиции.
Псковские росгвардейцы вместе с библиотекой Любятово участвуют в онлайн-марафоне #75cловПобеды.