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Общество

36-летний пскович украл из магазина на улице Яна Фабрициуса алкоголь

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, который совершил кражу алкоголя из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 9 мая экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил спиртные напитки. Его передали сотрудникам полиции.

Псковские росгвардейцы вместе с библиотекой Любятово участвуют в онлайн-марафоне #75cловПобеды.

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