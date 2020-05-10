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Общество

В Псковской области зарегистрирован III класс пожарной опасности из-за лесных пожаров

» 10 мая на территории Псковской области зарегистрирован 3 класс пожарной опасности по федеральной шкале. Фото: Андрей Степанов.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 мая на территории Псковской области зарегистрирован III класс пожарной опасности по федеральной шкале.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 8 и 9 мая в Псковской области было зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 11,42 гектара. С начала пожароопасного сезона 2020 года в области произошло 34 лесных пожара, общая площадь лесных насаждений, пройденная огнём, составила 32,401 гектара.

Напоминаем, что с 28 марта 2020 года на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима в субъекте действует запрет на посещение гражданами лесов.

Ранее, 7 мая, в Псковскую область на аэродром Серёдка прибыл самолёт Cessna 182 для патрулирования лесного фонда.

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