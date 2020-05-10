В Псковской области 10 мая сгорело две бани

22:23, 10 мая 2020, ПАИ

В воскресенье, 10 мая, в Псковской области сгорело две бани.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 19:14 в МЧС поступило сообщение о возгорании в бане в Пскове на улице Лиственной. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек.

Ещё одну баню тушили пожарные в Псковском районе – в Серёдке на улице Молодёжной. Сообщение о возгорании поступило в 20:14, баню потушили двое пожарных.

Также в Псковской области зарегистрирован III класс пожарной опасности из-за лесных пожаров.