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Общество

В Псковской области 10 мая сгорело две бани

В 19:14 поступило сообщение о возгорании в бане в Пскове на улице Лиственная. Фото: Андрей Степанов.

В воскресенье, 10 мая, в Псковской области сгорело две бани.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 19:14 в МЧС поступило сообщение о возгорании в бане в Пскове на улице Лиственной. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек.

Ещё одну баню тушили пожарные в Псковском районе – в Серёдке на улице Молодёжной. Сообщение о возгорании поступило в 20:14, баню потушили двое пожарных.

Также в Псковской области зарегистрирован III класс пожарной опасности из-за лесных пожаров.

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