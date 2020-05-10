Псковские студенты будут получать дипломы небольшими группами или индивидуально

22:34, 10 мая 2020, ПАИ

Вручение дипломов в ПсковГУ будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, если в области на момент вручения дипломов разрешат собираться больше 30 человек, то можно будет прийти и получить дипломы небольшими группами. В другом случае диплом можно будет получить в индивидуальном порядке.

Для иностранных студентов, которые сейчас находятся за границей и не могут приехать в Псков, информацию о получении дипломов надо будет уточнять на момент его получения.

Как пояснили в университете, обычным письмом такой документ не перешлёшь, так как для получения диплома нужна доверенность. Как её оформить и переслать, руководство университета сообщит дополнительно в июне. Всё будет зависить от эпидемиологической ситуации в стране.

Также студенты ПсковГУ могут получить отсрочку по оплате за последний семестр.