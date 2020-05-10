Главврач Пушкиногорской больницы помогает лечить коронавирусных больных в Пскове

22:53, 10 мая 2020, ПАИ

В Псковской городской больнице сражаются с коронавирусной инфекцией врачи со всей области: из Невеля, Опочки, Порхова. Все они вносят очень важный вклад в общее дело. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

«10 дней назад к этой команде присоединился врач из Пушкинских Гор, под чьим руководством сняли первых пациентов с аппаратов ИВЛ. Главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог Леонид Леонидович Солонухин сейчас ежедневно борется за жизни пациентов. Он приехал по первому зову, потому что морально был готов к такому повороту событий ещё с момента вспышки в Ухане», – сообщил Михаил Ведерников.

«Я бы не сказал, что есть страх, – скорее опасения. Но кто-то должен выполнять эту работу. Если мы все откажемся, кто будет спасать людей?» – привёл губернатор слова Леонида Солонухина.

Глава региона отметил, что это достойный пример для всех молодых медиков.

Ранее председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире ПАИ-live 8 мая поблагодарил врачей за работу и назвал спасителями.