Только 13% больных в Коммунарке выжили после ИВЛ

23:07, 10 мая 2020, ПАИ

Чуть больше 13% пациентов из 125, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции лёгких в больнице в Коммунарке, выжили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Дениса Проценко.

По словам Дениса Проценко, только 17 пациентов из 125 успешно были отлучены от аппаратов ИВЛ.

Главврач уточнил, что 30% пациентов, получивших ИВЛ, поступали в реанимацию по каналу скорой помощи, минуя приёмное отделение, ещё 21% переводились из других стационаров и почти половина больных попадали при ухудшении состояния из госпитального отделения. Средний возраст людей, подключённых к аппаратам, составил 63,9 года, минимальный – 27 лет, максимальный – 94 года. 59% таких пациентов – мужчины.

Сегодня более 320 человек состоит на лечении в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве.

В Псковской области пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.