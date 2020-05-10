Заявку на участие в форуме для НКО Псковской области «Содействие» можно подать до 12 мая

23:41, 10 мая 2020, ПАИ

Региональный форум «Содействие» пройдёт с 14 по 20 мая в онлайн-формате.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре устойчивого развития Псковской области, заявку на участие в форуме можно подать до 12 мая.

В период пандемии деятельность некоммерческих организаций помогает смягчить негативные последствия для граждан и бизнеса. В рамках форума запланированы образовательные вебинары, нетворкинг-сессия, панельная дискуссия с федеральными экспертами, участие в международной конференц-сессии. В форуме будут участвовать эксперты федерального уровня, которые благодаря новому формату смогут подключиться к работе площадок. У участников есть возможность получить информацию о новых форматах взаимодействия с благополучателями, приобрести новые инструменты привлечения добровольцев, раскрыть возможности переноса части общественно-полезной деятельности в интернет на примере лучших практик из других регионов.

Заявку на участие в форуме можно подать, заполнив анкету по ссылке до 12:00 12 мая.