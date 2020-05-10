0
22:53
Главврач Пушкиногорской больницы помогает лечить коронавирусных больных в Пскове
21:58
В Псковской области зарегистрирован III класс пожарной опасности из-за лесных пожаров
20:37
Студенты ПсковГУ могут получить материальную помощь до 12,5 тысячи рублей
19:12
Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны
18:03
Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме
16:43
Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
15:48
Индекс самоизоляции в Пскове 10 мая составил 2,9 балла
Еще новости
Общество

Заявку на участие в форуме для НКО Псковской области «Содействие» можно подать до 12 мая

Региональный форум «Содействие» пройдёт с 14 по 20 мая в онлайн-формате.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре устойчивого развития Псковской области, заявку на участие в форуме можно подать до 12 мая.

В период пандемии деятельность некоммерческих организаций помогает смягчить негативные последствия для граждан и бизнеса. В рамках форума запланированы образовательные вебинары, нетворкинг-сессия, панельная дискуссия с федеральными экспертами, участие в международной конференц-сессии. В форуме будут участвовать эксперты федерального уровня, которые благодаря новому формату смогут подключиться к работе площадок. У участников есть возможность получить информацию о новых форматах взаимодействия с благополучателями, приобрести новые инструменты привлечения добровольцев, раскрыть возможности переноса части общественно-полезной деятельности в интернет на примере лучших практик из других регионов.

Заявку на участие в форуме можно подать, заполнив анкету по ссылке до 12:00 12 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Заявку на участие в форуме для НКО Псковской области «Содействие» можно подать до 12 мая Каннский кинофестиваль отменили впервые за всю историю Только 13% больных в Коммунарке выжили после ИВЛ Главврач Пушкиногорской больницы помогает лечить коронавирусных больных в Пскове Псковские студенты будут получать дипломы небольшими группами или индивидуально Больше 200 тысяч человек в России заражены коронавирусом Студенты ПсковГУ могут получить материальную помощь до 12,5 тысячи рублей Полиция предупреждает псковичей о возможных задержках на портале госуслуг Более 700 заявок пенсионеров выполнили добровольцы Псковской области в рамках акции «Мы вместе» Владимир Путин 11 мая проведёт совещание и обсудит возможности продления нерабочих дней
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Главврач Пушкиногорской больницы помогает лечить коронавирусных больных в Пскове
10 мая 2020
Главврач Пушкиногорской больницы помогает лечить коронавирусных больных в Пскове
В Псковской области зарегистрирован III класс пожарной опасности из-за лесных пожаров
10 мая 2020
В Псковской области зарегистрирован III класс пожарной опасности из-за лесных пожаров
Студенты ПсковГУ могут получить материальную помощь до 12,5 тысячи рублей
10 мая 2020
Студенты ПсковГУ могут получить материальную помощь до 12,5 тысячи рублей
Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны
10 мая 2020
Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны
Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме
10 мая 2020
Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме
Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
10 мая 2020
Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
Индекс самоизоляции в Пскове 10 мая составил 2,9 балла
10 мая 2020
Индекс самоизоляции в Пскове 10 мая составил 2,9 балла
В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек
10 мая 2020
В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек

Идет загрузка...