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Общество

Определены регионы-лидеры по количеству нарушений самоизоляции

В МВД России назвали регионы, в которых жители чаще всего нарушают режим самоизоляции в период пандемии коронавируса. Как пишет РИА «Новости», рейтинг нарушителей сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

«По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан», – сообщил Юрий Валяев.

Представитель МВД добавил, что при составлении рейтинга регионов необходимо учитывать численность населения субъекта.

Вчера, 10 мая, индекс самоизоляции в Пскове упал до 2,9 балла. Это значит, что в выходной день на улицах областного центра было много людей.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире проекта ПАИ-live отмечал, что на степень жёсткости ограничений в субъектах России влияют данные полиции, медиков, опросов, а также индекс самоизоляции.

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