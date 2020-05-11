Представитель ВОЗ предполагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

10:09, 11 мая 2020, ПАИ

Анализ российской статистики коронавируса даёт надежду на то, что страна вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Как пишет РИА «Новости», такое мнение озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Случаи заражения продолжают наблюдаться, но прирост их стабилизировался. Мы надеемся, что то, что мы наблюдаем последние несколько дней, – это плато», – заметила Мелита Вуйнович.

По мнению представителя ВОЗ, региональным властям следует ослабить ограничения, если на протяжении двух недель количество новых случаев заражения будет снижаться. При этом эксперт не исключает, что в России возможны повторные вспышки вируса.

В Псковской области, по данным на 10 мая, было зарегистрировано 293 случая коронавируса.