Число заразившихся коронавирусом в Псковской области увеличилось до 328

10:48, 11 мая 2020, ПАИ

В Псковской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 20 человек. Всего в регионе зарегистрировано 328 случаев заболевания. Актуальную на 11 мая статистику опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Лидируют по количеству заболевших коронавирусом Псков (97 человек), Островский район (51), Невельский район (29), Великие Луки (26), Новосокольнический район (25).

Статистика по районам: Бежаницкий район – 1, Великолукский район – 3, Гдовский район – 17, Дедовичский район – 7, Дновский район – 2, Красногородский район – 3, Куньинский район – 1, Невельский район – 29, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район – 25, Опочецкий район – 6, Островский район – 51, Палкинский район – 1, Печорский район – 6, Плюсский район – 1, Порховский район – 7, Псковский район – 22, Пустошкинский район – 5, Пушкиногорский район – 2, Пыталовский район – 2, Себежский район – 2, Струго-Красненский район – 8, Усвятский район – 1.

Количество выздоровевших пациентов не изменилось – 67 человек. Жертв коронавируса в регионе по-прежнему восемь. На данный момент проведено 13 259 исследований.

10 мая было известно о 308 случаях заражения коронавирусом в регионе.