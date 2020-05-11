11 656 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
За сутки в России зарегистрировали 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы.
Наибольшее количество инфицированных выявили в столице России – 6 169 человек, в Московской области за сутки заразилось коронавирусом 1 079 человек.
В России за прошедший день умерло от коронавируса 94 человека, полностью выздоровело 5 495 человек.
В Псковской области известно о 328 случаях заражения COVID-19.
Всего в России выявлено 221 344 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровело 39 801 человек.