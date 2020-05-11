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Общество

11 656 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

За сутки в России зарегистрировали 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

Наибольшее количество инфицированных выявили в столице России – 6 169 человек, в Московской области за сутки заразилось коронавирусом 1 079 человек.

В России за прошедший день умерло от коронавируса 94 человека, полностью выздоровело 5 495 человек.

В Псковской области известно о 328 случаях заражения COVID-19.

Всего в России выявлено 221 344 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровело 39 801 человек.

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11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге 11 656 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки Путин поручил разработать план снятия ограничений в регионах с 12 мая Видео: В Пскове мужчина отдохнул и нагадил в закрытом кафе Число заразившихся коронавирусом в Псковской области увеличилось до 328 Представитель ВОЗ предполагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу Определены регионы-лидеры по количеству нарушений самоизоляции Заявку на участие в форуме для НКО Псковской области «Содействие» можно подать до 12 мая Каннский кинофестиваль отменили впервые за всю историю Только 13% больных в Коммунарке выжили после ИВЛ
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