Заканчивается прием заявок на форум «Содействие» для НКО Псковской области

13:37, 11 мая 2020, ПАИ

12 мая заканчивается прием заявок на VII Региональный форум для НКО Псковской области «Содействие». Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре устойчивого развития Псковской области, форум «Содействие» в этом году пройдёт с 14 по 20 мая в онлайн-формате.

В программу форума вошли вебинары, нетворкинг-сессия, панельная дискуссия с федеральными и региональными экспертами, работа консультационных площадок.

В мероприятии будут участвовать эксперты федерального уровня, которые благодаря новому формату смогут подключиться к работе площадок. У участников есть возможность получить информацию о новых форматах взаимодействия с благополучателями, приобрести новые инструменты привлечения добровольцев, раскрыть возможности переноса части общественно-полезной деятельности в интернет на примере лучших практик из других регионов.

Заявку на участие в форуме можно подать, заполнив анкету по ссылке до 12:00 12 мая.