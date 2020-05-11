0
17:41
Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
16:43
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
16:24
12 мая в России завершается период нерабочих дней
15:34
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
15:00
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
13:04
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
12:37
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
Еще новости
Общество

Эффективность тестов на коронавирус из интернета оценили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор продолжает отвечать на актуальные вопросы про коронавирус. Фото: Андрей Степанов.

Насколько точен тест на коронавирус и эффективны ли тест-системы, купленные в интернете, рассказали эксперты Роспотребнадзора. Ответы на актуальные вопросы о новой коронавирусной инфекции опубликовали в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Насколько точен тест на коронавирус? Может ли тест быть отрицательным, а симптомы – схожими?

– В настоящее время зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, которые отличаются высокой диагностической точностью. Тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным при наличии определённых симптомов, например при ОРВИ, вызванном другим возбудителем.

Можно ли использовать тесты на коронавирус, которые продаются в интернете?

– Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в Российской Федерации. Они не продаются в интернете.

Быстро ли начнётся спад числа заболевших после того, как будет пройден пик пандемии коронавируса?

– Многое зависит от применяемых карантинных мер и их эффективности. Главное – прервать распространение вируса от человека к человеку. Для этого используются методы социального разобщения и самоизоляция, которым необходимо следовать.

Как себя обезопасить, если работаешь в сфере тесного взаимодействия с людьми?

– Прежде всего нужно максимально ограничить все контакты, оставив только самые необходимые, следует постараться максимально перейти на дистанционные технологии общения и, конечно, необходимо строго следовать общим правилам профилактики – гигиеническим и социальным.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, погибает ли вирус на жаре, можно ли заразиться им через сигарету и как долго коронавирус находится в теле мёртвого человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Уровень смертности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мирового Зарплатные кредиты предпринимателей полностью спишут при условии сохранения штата Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы 12 мая в России завершается период нерабочих дней В Роспотребнадзоре напомнили правила безопасных онлайн-покупок Эффективность тестов на коронавирус из интернета оценили в Роспотребнадзоре Mastercard увеличила лимит покупок без ПИН-кода 11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге 11 656 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки Путин поручил разработать план снятия ограничений в регионах с 12 мая
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
11 мая 2020
Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
11 мая 2020
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
12 мая в России завершается период нерабочих дней
11 мая 2020
12 мая в России завершается период нерабочих дней
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
11 мая 2020
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
11 мая 2020
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
11 мая 2020
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
11 мая 2020
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
Видео: В Пскове мужчина отдохнул и нагадил в закрытом кафе
11 мая 2020
Видео: В Пскове мужчина отдохнул и нагадил в закрытом кафе

Идет загрузка...