Эффективность тестов на коронавирус из интернета оценили в Роспотребнадзоре

15:15, 11 мая 2020, ПАИ

Насколько точен тест на коронавирус и эффективны ли тест-системы, купленные в интернете, рассказали эксперты Роспотребнадзора. Ответы на актуальные вопросы о новой коронавирусной инфекции опубликовали в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

– Насколько точен тест на коронавирус? Может ли тест быть отрицательным, а симптомы – схожими?

– В настоящее время зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, которые отличаются высокой диагностической точностью. Тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным при наличии определённых симптомов, например при ОРВИ, вызванном другим возбудителем.

– Можно ли использовать тесты на коронавирус, которые продаются в интернете?

– Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в Российской Федерации. Они не продаются в интернете.

– Быстро ли начнётся спад числа заболевших после того, как будет пройден пик пандемии коронавируса?

– Многое зависит от применяемых карантинных мер и их эффективности. Главное – прервать распространение вируса от человека к человеку. Для этого используются методы социального разобщения и самоизоляция, которым необходимо следовать.

– Как себя обезопасить, если работаешь в сфере тесного взаимодействия с людьми?

– Прежде всего нужно максимально ограничить все контакты, оставив только самые необходимые, следует постараться максимально перейти на дистанционные технологии общения и, конечно, необходимо строго следовать общим правилам профилактики – гигиеническим и социальным.

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