Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая

17:41, 11 мая 2020, ПАИ

В пятницу, 15 мая, на телеканале «Культура» выйдет в эфир передача, посвящённая сокровищам псковского купца Плюшкина. Как сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника, передача «Искатели. Сокровища Плюшкина» выйдет на экраны в пятницу в 20:00.

Телепередачу снимали в Пскове в конце января этого года при участии музея-заповедника и Археологического центра Псковской области.

«Темы программ – клад Плюшкина и псковские крокодилы», – сообщали тогда в музее.

Пскович Фёдор Плюшкин был одним из первых российских коллекционеров. В 2016 году во время раскопок археологи нашли в Пскове шесть жестяных банок, заполненных плюшкинскими сокровищами.