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Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
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Общество

Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая

Городские легенды Пскова стали темой телепередачи. Фото: Псковский музей-заповедник.

В пятницу, 15 мая, на телеканале «Культура» выйдет в эфир передача, посвящённая сокровищам псковского купца Плюшкина. Как сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника, передача «Искатели. Сокровища Плюшкина» выйдет на экраны в пятницу в 20:00.

Телепередачу снимали в Пскове в конце января этого года при участии музея-заповедника и Археологического центра Псковской области.

передачу снимали в Пскове в конце января. Фото: Псковский музей-заповедник.

«Темы программ – клад Плюшкина и псковские крокодилы», – сообщали тогда в музее.

Пскович Фёдор Плюшкин был одним из первых российских коллекционеров. В 2016 году во время раскопок археологи нашли в Пскове шесть жестяных банок, заполненных плюшкинскими сокровищами. 

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