Городские легенды Пскова станут темой для новой передачи на канале «Культура»

14:24, 27 января 2020, ПАИ

Городские легенды Пскова станут темой для нового выпуска передачи «Искатели» на канале «Культура». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, съёмочная группа в течение нескольких дней сотрудничает с учреждением.

«Темы программ - клад Плюшкина и псковские крокодилы. Ждите эфир 17 и 24 февраля на канале «Культура», - сообщили в музее.

Пскович Фёдор Плюшкин был одним из первых российских коллекционеров. Его частная коллекция древностей занимала пятое место по количеству и ценности в Европе. В 2016 году во время раскопок на месте будущей гостиницы археологи нашли в Пскове шесть жестяных банок, заполненных плюшкинскими сокровищами.

«Каталог» прочих псковских кладов и историю семьи Плюшкина ищите здесь. А подробности про историю с псковскими крокодилами на берегах реки Великой можно почитать здесь.