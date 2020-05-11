Уровень смертности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мирового

18:08, 11 мая 2020, ПАИ

Летальность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом. Об этом на совещании с президентом России 11 мая сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Татьяны Голиковой, в России наблюдается тенденция к снижению темпов прироста случаев коронавируса, однако в некоторых регионах ситуация остается тревожной.

Также в России снизилась доля пациентов с коронавирусной пневмонией с 25% до 20,6%. А коечный фонд выше норматива на 38,6%.

«Снижение с 25% до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации практически в девять раз, темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом», - сказала вице-премьер.

12 мая в России завершается период нерабочих дней.